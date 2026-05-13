День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 14:04

Погода в Москве в четверг, 14 мая: жара до +25 градусов, грозы и ливни

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве и Московской области завтра, 14 мая, воздух прогреется до +25 градусов, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 14 мая

По словам Татьяны Позняковой, 14 мая в Москве воздух прогреется до +23 градусов.

«Температура воздуха начинает возвращаться к климатической норме. В среду мы ожидаем более комфортную погоду. Будет облачно с прояснениями, но уже без существенных осадков. Дневная температура в Москве достигнет отметки +21–23 градуса. В четверг может потеплеть еще на пару градусов. В субботу и воскресенье температура воздуха в Москве может приблизиться к отметке +25 градусов», — пояснила она.

По данным метеорологических центров, предстоящая ночь на четверг, 14 мая, будет облачной с прояснениями. Столбики термометров в российской столице опустятся до отметок +12–14 градусов. По области разброс ночных температур будет чуть шире — от +9 до +14 градусов. Существенных осадков в темное время суток не ожидается, хотя в отдельных районах Подмосковья местами возможен небольшой, моросящий дождь. Ветер в ночные часы будет дуть с востока и юго-востока, его скорость не превысит 2–7 м/с.

В дневные часы, благодаря влиянию теплого сектора циклона, воздух в Москве прогреется до +21–23 градусов. В отдельных районах Московской области воздух может прогреться до +24 градусов. Однако этот температурный фон будет сопровождаться повышенной влажностью и плотной облачностью. Погода ожидается облачной с кратковременными прояснениями и дождем. Осадки будут носить кратковременный, но интенсивный характер (местами выпадет от 1 до 5 мм осадков), а в некоторых районах Подмосковья прогремят грозы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 14 мая

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 14 мая погоду будет определять холодный атмосферный фронт.

«С 13 на 14 мая через Ленинградскую область проходит холодный атмосферный фронт, как раз из-за которого и будут все эти летние грозовые явления. Похолодание за атмосферным фронтом кратковременное и относительное, так как температура воздуха днем все равно останется около +12–16 градусов. К выходным дням снова устанавливается теплая погода, но с кратковременными дождями и грозами местами», — уточнил он.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 мая в Северной столице ожидаются кратковременные осадки в виде дождя.

«14 мая будет облачная с прояснениями погода. Ночью кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, переходящий к юго-западному, ночью умеренный, днем слабый. Температура днем — от +14 до +16 градусов. Температура воздуха ночью — от +8 до +10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 мая: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 13 мая: что завтра, низкое давление, сильные боли

Почему не работает Telegram сегодня, 13 мая: замедление, заблокируют ли

Москва
новости
погода
синоптики
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Урок биологии: учительница сношала школьника в чулане
В Москве прощаются с правнучкой Ленина
Диетолог назвала безопасную дозу клубники
«Зрители помнят»: Лавров простился с телеведущим Молчановым
Глава Минобороны Германии посетил зону СВО
Биолог ответил, где обитают африканские клещи
Автобус устроил жесткое ДТП в Тюмени
Радикалы попытались сорвать выступление Израиля на Евровидении
ГД приняла закон об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян
В Минобороны сообщили о масштабной атаке ВСУ на регионы России
Юрист ответил, кто может стать плательщиками налога на сверхприбыль
Немецкие депутаты взбунтовались против американских ракет на территории ФРГ
Психолог ответила, как помочь старшему ребенку побороть ревность к младшему
Психолог объяснил, могут ли нейросети помочь наладить отношения
В Госдуме дали советы, как не стать жертвой киберпреступников
Молчанов незадолго до смерти похоронил единственную дочь
Енотовидную собаку из Петербурга выпустили в лес
В Кремле ответили на вопрос о затонувшем сухогрузе Ursa Major
Пьяный житель Карелии кинул гранату в толпу в здании автовокзала
Владельцев иностранных водительских прав предупредили о важном изменении
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.