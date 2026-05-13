Погода в Москве в четверг, 14 мая: жара до +25 градусов, грозы и ливни

В Москве и Московской области завтра, 14 мая, воздух прогреется до +25 градусов, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 14 мая

По словам Татьяны Позняковой, 14 мая в Москве воздух прогреется до +23 градусов.

«Температура воздуха начинает возвращаться к климатической норме. В среду мы ожидаем более комфортную погоду. Будет облачно с прояснениями, но уже без существенных осадков. Дневная температура в Москве достигнет отметки +21–23 градуса. В четверг может потеплеть еще на пару градусов. В субботу и воскресенье температура воздуха в Москве может приблизиться к отметке +25 градусов», — пояснила она.

По данным метеорологических центров, предстоящая ночь на четверг, 14 мая, будет облачной с прояснениями. Столбики термометров в российской столице опустятся до отметок +12–14 градусов. По области разброс ночных температур будет чуть шире — от +9 до +14 градусов. Существенных осадков в темное время суток не ожидается, хотя в отдельных районах Подмосковья местами возможен небольшой, моросящий дождь. Ветер в ночные часы будет дуть с востока и юго-востока, его скорость не превысит 2–7 м/с.

В дневные часы, благодаря влиянию теплого сектора циклона, воздух в Москве прогреется до +21–23 градусов. В отдельных районах Московской области воздух может прогреться до +24 градусов. Однако этот температурный фон будет сопровождаться повышенной влажностью и плотной облачностью. Погода ожидается облачной с кратковременными прояснениями и дождем. Осадки будут носить кратковременный, но интенсивный характер (местами выпадет от 1 до 5 мм осадков), а в некоторых районах Подмосковья прогремят грозы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 14 мая

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 14 мая погоду будет определять холодный атмосферный фронт.

«С 13 на 14 мая через Ленинградскую область проходит холодный атмосферный фронт, как раз из-за которого и будут все эти летние грозовые явления. Похолодание за атмосферным фронтом кратковременное и относительное, так как температура воздуха днем все равно останется около +12–16 градусов. К выходным дням снова устанавливается теплая погода, но с кратковременными дождями и грозами местами», — уточнил он.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 мая в Северной столице ожидаются кратковременные осадки в виде дождя.

«14 мая будет облачная с прояснениями погода. Ночью кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный, переходящий к юго-западному, ночью умеренный, днем слабый. Температура днем — от +14 до +16 градусов. Температура воздуха ночью — от +8 до +10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в прогнозе.

