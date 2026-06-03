Андреева побила рекорд «Ролан Гаррос»: чего ждать от полуфинала с украинкой

Российская теннисистка Мирра Андреева установила рекорд Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), одержав свою 16-ю победу на турнире. Это лучший результат турнира среди тинейджеров. Что известно о юной звезде российского тенниса, сможет ли 19-летняя Андреева обыграть украинку Марту Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос» — в материале NEWS.ru.

Каких успехов добилась Андреева к 19 годам

Андреева родилась в Красноярске 29 апреля 2007 года. Она начала заниматься теннисом, взяв пример со старшей сестры Эрики. Первым тренером Мирры стала Марина Павлова. Из-за сурового сибирского климата тренировки проходили в залах на покрытии терафлекс, так как хардовых кортов в регионе не было. Позднее семья переехала в Сочи, где Мирра начала работать с Кириллом Крюковым, а затем она продолжила обучение в Москве. С шестого класса теннисистка перешла на дистанционное обучение, совмещая спорт и школьную программу.

Андреева совершила первый прорыв на взрослом уровне еще в апреле 2023-го, когда выиграла три грунтовых турнира подряд в серии ITF. Она стала единственной теннисисткой в истории, кому удалось это сделать в возрасте 15 лет. В мае 2023-го россиянка дебютировала в основной сетке турнира Большого шлема и дошла на «Ролан Гаррос» до третьего круга. На Уимблдоне Андреева вышла уже в четвертый раунд. Мирра повторила рекорд Марии Шараповой, которая была единственной спортсменкой в XXI веке, дошедшей до 1/8 финала Уимблдона в возрасте 17 лет.

На «Ролан Гаррос» — 2024 Андреева заявила о себе уже как о звезде мирового уровня. Она впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема, обыграв вторую ракетку мира Арину Соболенко. Россиянка стала самой молодой участницей полуфинала «Ролан Гаррос» с 1997 года, когда до этой стадии добралась 17-летняя Мартина Хингис.

На Олимпийских играх — 2024 Андреева завоевала серебро в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер. Это была единственная медаль России на тех соревнованиях. Сейчас Андреева является восьмой ракеткой мира.

Мирра Андреева Фото: Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто тренирует теннисистку Андрееву

Андрееву тренирует бывшая испанская теннисистка Кончита Мартинес. Она специализируется на грунтовых кортах. Этим объясняются успехи россиянки на «Ролан Гаррос».

За свою карьеру Мартинес взяла больше половины титулов на этом покрытии. На протяжении 14 лет испанка не опускалась ниже 50-го места в рейтинге WTA. Она играла в финалах Открытого чемпионата Австралии и «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, была второй ракеткой мира, а также три раза брала медали на Олимпийских играх в парном разряде. Мартинес была главным тренером сборной Испании на Кубках Федерации и Дэвиса, а также помогла соотечественнице Гарбинье Мугурусе выиграть Уимблдон.

Какой рекорд побила Андреева на «Ролан Гаррос»

2 июня Андреева установила рекорд «Ролан Гаррос» в XXI веке. В четвертьфинальной игре 19-летняя российская теннисистка одержала победу над румынкой Сораной Кырстю со счетом 6:0, 6:3. Мирра увеличила количество своих побед на турнире «Ролан Гаррос» до 16 — это лучший показатель среди игроков не старше 19 лет в XXI веке. Ранее рекорд принадлежал американской спортсменке Кори Гауфф (15).

Чего ждать от Андреевой в полуфинале против украинки Костюк

В полуфинале «Ролан Гаррос» соперницей Андреевой станет украинка Марта Костюк. Она является 15-й ракеткой мира.

Андреева продемонстрировала свой лучший теннис в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка Елена Веснина. Она отметила, что в этом году спортсменка уже готова к большим свершениям.

«Мирра провела матч на одном дыхании, не оставила шансов сопернице. Это показатель игрока высокого уровня — набирать свою лучшую форму к концу соревнования. Сегодня Андреева показала свой лучший теннис. С такой игрой у нее есть шанс пройти дальше и, не побоюсь этого слова, выиграть „Ролан Гаррос“. Несмотря на юный возраст, у Мирры уже есть достаточный багаж опыта. Ее потрясающая черта — она очень быстро учится. Мне кажется, в этом году Андреева уже готова к большим свершениям», — рассказала Веснина.

Евгений Кафельников Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Андрееву ждет тяжелый матч против Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос», заявил NEWS.ru олимпийский чемпион, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников. Он отметил принципиальность этой игры. Кафельников добавил, что в четвертьфинале Андреева уверенно победила румынку Сорану Кырстю.

«Впереди у Мирры сложный матч. Обе будут грызть грунт. Нельзя подходить к этому матчу так, мол, ничего страшного, если проиграю. Нужно подойти как к последнему матчу в карьере», — сказал Кафельников.

Чемпион двух турниров Большого шлема в миксте, финалист «Ролан Гаррос» — 1992 Андрей Ольховский считает, что Андрееву ждет тяжелый матч против Костюк.

«Мирра играет уверенно, поймала кураж и достаточно уверенно выступает на турнире. Но против Костюк будет очень непростая игра», — сказал Ольховский NEWS.ru.

Россиянка встретится с украинкой на корте 4 июня в 16:00 по московскому времени.

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