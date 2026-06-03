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03 июня 2026 в 21:24

Армянским поставкам нашли возможную замену на российском рынке

Титов заявил о возможном замещении армянской сельхозпродукции азербайджанской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия будет замещать армянскую сельскохозяйственную продукцию азербайджанской, заявил специальный представитель президента РФ Борис Титов, передает Sputnik Азербайджан. По его словам, такая перспектива связана с возможностями азербайджанских поставщиков.

Азербайджан способен предложить российскому рынку значительно больше сельхозпродукции, чем Армения, подчеркнул Титов. Он отметил, что потенциал азербайджанского аграрного сектора позволяет наращивать объемы поставок.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Ереван никак не отреагировал на решение России ограничить ввоз томатов из Армении. Перед этим российские надзорные органы ввели защитные меры в отношении импорта армянских овощей.

До этого стало известно, что сельскохозяйственные товары из Армении в последнее время не соответствуют российским нормам. В Россельхознадзоре предположили, что Министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза.

Страны СНГ
Россия
Армения
Азербайджан
Борис Титов
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