Киркоров заявил о своей причастности к победе Болгарии на Евровидении

Киркоров заявил о своей причастности к победе Болгарии на Евровидении Киркоров заявил, что нашел инвесторов для возвращения Болгарии на Евровидение

Певец Филипп Киркоров заявил в соцсетях, что добился финансирования для Болгарии, благодаря чему представительница страны одержала победу на музыкальном конкурсе «Евровидение». По его словам, страна шесть лет не участвовала в конкурсе из-за нехватки средств.

Артист рассказал, что в 2025 году он встретился с гендиректором Болгарского национального телевидения Эмилом Кошлуковым, который посетовал на выпадение страны из конкурсной борьбы. Певец пообещал помочь другу и нашел инвестора, согласившегося профинансировать участие Болгарии в конкурсе.

Киркоров отметил, что Болгария и певица DARA (настоящее имя — Дарина Йотова) сделали все, чтобы возвращение стало триумфальным. Он также добавил, что исполнил мечту своего отца, певца Бедроса Киркорова, который хотел увидеть победу Болгарии на Евровидении.

Болгарская исполнительница DARA выиграла конкурс с песней Bangaranga, набрав 516 баллов. Это первая победа Болгарии в истории Евровидения. Второе место занял представитель Израиля Ноам Беттан, третье — Александра Капитанеску из Румынии.

Ранее сообщалось, что над созданием конкурсного трека DARA работал греческий композитор Димитрис Контопулос, а постановкой номера занялся шведский режиссер Фредрик Ридман. Российский поп-король особо отметил, что сразу разглядел в болгарской вокалистке огромный потенциал.