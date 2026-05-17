Киркоров раскрыл, как помог Болгарии победить на Евровидении Киркоров рассказал, что помог певице DARA написать хит для Евровидения

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров публично заявил, что именно его профессиональное вмешательство помогло Болгарии впервые в истории одержать триумфальную победу на Евровидении. В интервью на YouTube-шоу Яны Чуриковой артист отметил, что ему было важно «встать под флаг» своей исторической малой родины.

По словам исполнителя, к нему обратились представители болгарского национального телевидения с настоятельной просьбой поддержать участницу по имени DARA (настоящее имя — Дарина Йотова). Киркоров с готовностью откликнулся на этот призыв.

У нее была одна проблема: не было хита. Голос, внешность, танцует, а хита нет, — поделился воспоминаниями Киркоров.

Для решения проблемы артист подключил к проекту свою команду. Над созданием конкурсного трека работал греческий композитор Димитрис Контопулос, а постановкой номера занялся шведский режиссер Фредрик Ридман. Российский поп-король особо отметил, что сразу разглядел в болгарской вокалистке огромный потенциал. При этом сам продюсер принял принципиальное решение лично не появляться на европейских конкурсных мероприятиях.

Ранее Киркоров признался, что снова начал курить после прошлогодней травмы. В прошлом году на одном из концертов у него загорелась куртка — из-за ожогов ему пришлось лежать в больнице несколько месяцев.