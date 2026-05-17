День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 14:06

Киркоров раскрыл, как помог Болгарии победить на Евровидении

Киркоров рассказал, что помог певице DARA написать хит для Евровидения

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров публично заявил, что именно его профессиональное вмешательство помогло Болгарии впервые в истории одержать триумфальную победу на Евровидении. В интервью на YouTube-шоу Яны Чуриковой артист отметил, что ему было важно «встать под флаг» своей исторической малой родины.

По словам исполнителя, к нему обратились представители болгарского национального телевидения с настоятельной просьбой поддержать участницу по имени DARA (настоящее имя — Дарина Йотова). Киркоров с готовностью откликнулся на этот призыв.

У нее была одна проблема: не было хита. Голос, внешность, танцует, а хита нет, — поделился воспоминаниями Киркоров.

Для решения проблемы артист подключил к проекту свою команду. Над созданием конкурсного трека работал греческий композитор Димитрис Контопулос, а постановкой номера занялся шведский режиссер Фредрик Ридман. Российский поп-король особо отметил, что сразу разглядел в болгарской вокалистке огромный потенциал. При этом сам продюсер принял принципиальное решение лично не появляться на европейских конкурсных мероприятиях.

Ранее Киркоров признался, что снова начал курить после прошлогодней травмы. В прошлом году на одном из концертов у него загорелась куртка — из-за ожогов ему пришлось лежать в больнице несколько месяцев.

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров
Болгария
Евровидение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотник ВСУ атаковал детский сад в Энергодаре
Звезду сериала «След» заподозрили в мошенничестве
Азербайджан и Турция подпишут новое соглашение в сфере градостроительства
В ГД ответили, надо ли ограничить доступ к соцсетям для детей младше 14 лет
Духовник Трампа назвал президента, с которым подружился бы лидер США
Крымский мост временно перекрыли
ВСУ убили иностранца в Подмосковье
В двух крупнейших аэропортах на юге России запретили полеты
«Сейчас же»: в Германии потребовали проведения досрочных выборов
Прокурор Парижа допустила выдачу ордера на арест Илона Маска
«Нужен шанс»: президент Бразилии обратился к Трампу с просьбой
Белоусов поздравил 423-й полк с освобождением Боровой
Немецкий историк предсказал, чем в итоге закончится СВО
Женщинам рассказали, о чем молятся святой Пелагее Тарсийской
МАГАТЭ оценило последствия удара БПЛА по АЭС «Барака»
Аэропорт Внуково временно ограничил прием и отправку рейсов
Человек выпал с 37-го этажа в Москве
Британский министр объяснила, почему Стармер все еще на посту
Стало известно о грядущих переговорах Трампа с одним иностранным лидером
Двухтонная авиабомба стала причиной эвакуации 30 тыс. немцев
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.