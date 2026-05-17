Киркоров раскрыл, как помог Болгарии победить на Евровидении

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров публично заявил, что именно его профессиональное вмешательство помогло Болгарии впервые в истории одержать триумфальную победу на Евровидении. В интервью на YouTube-шоу Яны Чуриковой артист отметил, что ему было важно «встать под флаг» своей исторической малой родины.
По словам исполнителя, к нему обратились представители болгарского национального телевидения с настоятельной просьбой поддержать участницу по имени DARA (настоящее имя — Дарина Йотова). Киркоров с готовностью откликнулся на этот призыв.
У нее была одна проблема: не было хита. Голос, внешность, танцует, а хита нет, — поделился воспоминаниями Киркоров.
Для решения проблемы артист подключил к проекту свою команду. Над созданием конкурсного трека работал греческий композитор Димитрис Контопулос, а постановкой номера занялся шведский режиссер Фредрик Ридман. Российский поп-король особо отметил, что сразу разглядел в болгарской вокалистке огромный потенциал. При этом сам продюсер принял принципиальное решение лично не появляться на европейских конкурсных мероприятиях.
Ранее Киркоров признался, что снова начал курить после прошлогодней травмы. В прошлом году на одном из концертов у него загорелась куртка — из-за ожогов ему пришлось лежать в больнице несколько месяцев.