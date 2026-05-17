Последствия атаки ВСУ на Москву 17 мая: последние новости, сколько погибших

Украинские беспилотники совершили налет в сторону Москвы сегодня, 17 мая 2026 года, сообщил мэр Сергей Собянин. Каковы последствия атаки ВСУ, какие последние новости известны, сколько погибших, каков ущерб?

Сколько БПЛА атаковали Москву и Подмосковье 17 мая

Утром 17 мая Собянин сообщил, что за сутки силы ПВО сбили более 120 беспилотников, летевших на столицу. Мэр Москвы добавил, что отражение массированной атаки продолжается.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион с 03:00 мск отражает крупную атаку БПЛА.

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 1054 украинских беспилотника, а также ракеты большой дальности «Фламинго» и «Нептун-МД», восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны России.

Последствия атаки ВСУ на Москву: ущерб, сколько погибших

Собянин сообщил, что в столице пострадал Московский нефтеперерабатывающий завод; технология завода не нарушена, заверил он, повреждения зафиксированы на проходной. Также ущерб причинен трем домам, добавил мэр.

«Ранено 12 человек. В основном возле проходной МНПЗ, пострадала смена строителей», — написал Собянин.

Воробьев заявил о попадании БПЛА в частный дом в Химках (микрорайон Старбеево) — погибла женщина, один человек оказался под завалами. В деревне Погорелки (Мытищи), утверждает губернатор, беспилотник попал в строящийся дом, погибли мужчина и женщина, от обломков повреждения получило еще одно жилое строение, там пострадавших нет.

В Красногорске (микрорайон Путилково), по сведениям Воробьева, БПЛА попал в многоквартирный жилой дом, пострадало несколько квартир, жителей не ранило. В Истре, утверждает глава региона, также есть попадания дронов в жилые дома: многоквартирный в Дедовске на улице Космонавта Комарова и шесть частных домов в поселке Агрогородок. Предварительно, там пострадали четыре человека, им оказывается помощь, уточнил губернатор.

«Еще один частный дом загорелся в результате падения БПЛА в деревне Субботино (Наро-Фоминский округ). По предварительной информации, пострадавших нет. Кроме того, атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах», — заключил Воробьев.

На территории Шереметьево в 04:21 мск упали обломки БПЛА, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Обломки находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности. Пострадавших и разрушений в районе аэропорта нет», — говорится в сообщении.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина «совершила очередной массовый теракт». По ее словам, «объекты нападения были исключительно мирные — люди, многоквартирные и частные дома».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Откуда могли запустить дроны на Москву

Атаковавшие Московский регион дроны могли быть запущены с территории Украины, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, украинская армия пытается модернизировать беспилотники, чтобы усилить атаки на Россию.

«Рваный полет используют, то есть он (беспилотник. — NEWS.ru) летит с работающим двигателем, планирует, потом снова летит с работающим двигателем, потом снова планирует. Они все время придумывают какие-то вещи, которые позволяют увеличить дальность», — пояснил Кнутов.

Военэксперт не исключил, что ВСУ могут использовать более современные взрывчатые вещества. Такие материалы с аналогичной мощностью обладают меньшим весом, что позволит использовать их в сокращенных объемах, пояснил он.

