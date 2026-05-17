17 мая 2026 в 11:01

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 мая: где сбои в России

Сегодня, 17 мая, мобильный интернет не работает в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты популярных операторов. Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 17 мая

Российские пользователи регулярно оставляют множество жалоб о сбоях мобильного интернета на мониторинговых сайтах. Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Проблемы с работой сетей затронули операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Общее число жалоб, по данным «Сбой.рф», составляет более 200 на момент публикации.

Обращения поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Нижегородской, Омской, Самарской, Ярославской, Новосибирской, Амурской, Волгоградской, Липецкой, Московской, Тверской, Саратовской, Тульской, Иркутской областей, Красноярского, Пермского, Краснодарского, Приморского, Забайкальского краев, Татарстана, Адыгеи, Ставрополья, Калмыкии, Башкирии, Чувашии, Тюмени, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого АО. Регионы располагаются приблизительно в порядке убывания по частоте упоминаний в жалобах.

Почему не работает мобильный интернет 17 мая

Проблемы с мобильным интернетом часто встречаются в условиях действия режима «Беспилотная опасность». Власти российских регионов, как правило, предупреждают о потенциальной угрозе и сопутствующих неудобствах, связанных с ограничениями сетей.

Президент России Владимир Путин заявил, что проблемы с интернетом в крупных городах связаны с предотвращением террористических угроз. По его словам, «нечасто, но такое происходит».

«Имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», — добавил Путин.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, меры применяются по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак». Он добавил, что они продлятся «настолько долго, насколько необходимы для обеспечения безопасности граждан».

В департаменте информационных технологий и связи ЯНАО отметили, что заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным из соображений безопасности. Работу сетей возвращают в штатный режим, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили в ведомстве.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

Когда мобильный интернет не работает в регионах, россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев можно пользоваться сервисами из белого списка.

В него входят более 500 сайтов и приложений, включая социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер МАКС, «Госуслуги» и другие.

Егор Зверев
