В РФ раскрыли, на чей стороне находится мяч в отношениях с США

В РФ раскрыли, на чей стороне находится мяч в отношениях с США Новак: Россия готова к новым отношениям с США, но мяч находится у Вашингтона

Россия никогда не отворачивалась от Соединенных Штатов, а напротив, готова и открыта к новым отношениям, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу NBC на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, инициатива теперь за американской стороной.

Россия никогда не поворачивалась спиной к Соединенным Штатам. Мы готовы и открыты к этим новым отношениям. Мяч на вашей стороне, — сказал Новак.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ отметил, что приезд делегации США на форум является положительным событием, однако его значение не стоит переоценивать. По его словам, участие американской стороны можно приветствовать.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов обратил внимание, что западные политики внимательно следили за выступлением президента России. По его словам, речь главы государства доказала, что Россия преодолела все экономические препятствия и собрала команду крупных международных партнеров. Он добавил, что главный месседж выступления Путина был таким: «вы думали, что мы не справимся, вы думали, что мы задохнемся, — все справились, не задохнулись».