Атака БПЛА на Подмосковье ночью 17 мая: сколько погибших, какие повреждения

Украинские беспилотники атаковали Подмосковье в ночь на воскресенье, 17 мая. Что об этом известно, сколько погибших, какие повреждения?

Что известно об атаке ВСУ на Подмосковье ночью 17 мая

В ходе ночной атаки беспилотников на Подмосковье трое человек погибли и еще пятеро пострадали, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram-канале. Силы ПВО продолжают отражать удары, отметил он.

«Начиная с 03:00 силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА на столичный регион. <...> Химки (мкр. Старбеево) — в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. <...> Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи)», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что ситуация находится под контролем экстренных служб и координационных штабов. Спасатели и медики работают в нескольких округах, оказывая помощь пострадавшим и разбирая завалы.

Также, по словам Воробьева, жилые дома получили повреждения в результате атаки. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Химках. В микрорайоне Старбеево беспилотник попал в частный дом. В деревне Погорелки в Мытищах обломки БПЛА упали на строящийся дом. Повреждения получил также еще один дом.

В микрорайоне Путилково в Красногорске беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. Повреждены несколько квартир. В Истре Воробьев сообщил о попадании БПЛА в жилые дома. Поврежден многоквартирный дом в Дедовске на улице Космонавтов, а также шесть частных домов в поселке Агрогородок.

Еще один частный дом загорелся после падения БПЛА в деревне Субботино в Наро-Фоминском округе. Воробьев написал также об атаке на инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. На местах продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС, полиция и администрации. Ситуация находится на личном контроле.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 17 мая

Силы ПВО Минобороны РФ отразили масштабную атаку украинских беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС. С начала 17 мая в московском небе уничтожены 120 вражеских БПЛА. По предварительным данным, в результате попадания беспилотников пострадали 12 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано возле проходной МНПЗ, где находилась смена строителей.

Также в Тульской области подразделения ПВО Минобороны России уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Пострадавших, как и разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

