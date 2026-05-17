17 мая 2026 в 02:53

Атака ВСУ на Севастополь ночью 17 мая: разрушения, что известно

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье, 17 мая, атаковали Севастополь с помощью беспилотников. Что об этом известно, есть ли жертвы и разрушения?

Около полуночи в Севастополе было сбито шесть беспилотников, военные отражают атаку ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. В городе работают средства ПВО и мобильные огневые группы.

Как уточнил глава города, дроны уже были уничтожены в районе Северной стороны, в Балаклавском районе. Также беспилотники сбиты над морем в районе Парка Победы. По словам Развожаева, ситуация находится под контролем.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал губернатор.

Позднее Развожаев сообщил, что в Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отразили атаку 25 БПЛА.

«В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. Сбито 25 БПЛА над морем и разными районами города», — написал Развожаев.

Глава города отметил, что пострадавших среди людей нет. По его словам, один из беспилотников, начиненный большим количеством взрывчатки, был сбит в районе Кара-Кобы. На данный момент из-за неработающей линии в нескольких районах города наблюдаются перебои с электроснабжением. Ремонтные работы начнутся после окончания тревоги.

Губернатор подчеркнул, что распространяемая в соцсетях информация о повреждении Севастопольской ТЭС не соответствует действительности. По его словам, повреждены пять окон в нескольких многоквартирных домах. В районе Фиолента в трех СНТ осколками сбитых беспилотников повреждены крыши и стены трех частных домов.

Минобороны РФ информацию не комментировало.

Какие еще регионы атаковали ВСУ 17 мая

В Тульской области подразделения ПВО Минобороны России уничтожили шесть украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Пострадавших, как и разрушений зданий и объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Глава региона напомнил жителям номера телефонов экстренных служб и подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в области сохраняется. Граждан призвали соблюдать меры безопасности и при необходимости обращаться в экстренные службы.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 67 беспилотников ВСУ над регионами страны, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, все БПЛА были самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

Атака ВСУ на Севастополь ночью 17 мая: разрушения, что известно
