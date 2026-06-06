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06 июня 2026 в 15:07

Российская спортсменка победила в финале юниорского чемпионата Франции

Россиянка Октябрева обыграла Сунь Синьжань и выиграла юниорский «Ролан Гаррос»

Алиса Октябрева Алиса Октябрева Фото: Roberto Bettacchi/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российская теннисистка Алиса Октябрева стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Франции. В финальном матче она обыграла представительницу Китая Сунь Синьжань и завоевала титул на турнире «Ролан Гаррос».

Посеянная под 12-м номером Октябрева в финале одержала уверенную победу над второй ракеткой турнира Синьжань со счетом 6:2, 6:1. Поединок продолжался 1 час 5 минут. Для 17-летней россиянки этот титул стал первым в карьере на юниорских турнирах Большого шлема. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка занимает 309-е место.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Октябрева не является продуктом российской школы тенниса, поскольку последние пять лет живет и тренируется в Чехии. При этом Тарпищев положительно отозвался о теннисистке, назвав ее «неплохой девчонкой».

До этого россиянка Мирра Андреева обыграла Марту Костюк из Украины в полуфинальном матче «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3. Матч длился 1 час 16 минут. После поражения Костюк не пожала руку Андреевой.

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Теннис
Франция
Ролан Гаррос
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