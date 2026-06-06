«Побеждает 100%»: Андреасян признал, что ИИ может снимать лучше человека Андреасян признал, что ИИ смог бы снять экшен-сцены в кино лучше человека

Искусственный интеллект с легкостью бы сделал любые экшен-сцены в кино лучше человека, однако ему пока не хватает опыта, таким мнением с NEWS.ru поделился режиссер Сарик Андреасян на полях Петербургского экономического форума. По его словам, сейчас технологии не так хороши, чтобы их можно было использовать не для подготовки картины, а полностью внутри кадра.

Любую экшен-сцену ИИ может сейчас сделать лучше. То есть, не лучше для показа, потому что, повторюсь, это пока не того уровня качество визуализации. Но с точки зрения раскадровки, динамики, придумки, разнообразия ИИ побеждает человека, 100%, — сказал Андреасян.

Режиссер напомнил, что когда-то людям были в новинку и горячая вода, и лифты. Он призвал не сопротивляться техническому прогрессу, однако не стал давать прогнозов, когда именно ИИ станет более функциональным.

Ранее продюсер и сценарист Андрей Золотарев рассказал, что люди, которые опасаются искусственного интеллекта, ошибаются в таком отношении. Он также отметил, что человеку необходимо понимать, что дает ему общение с себе подобными, а с не цифровой моделью.