Королевская семья Британии: последние новости, новые откровения Кейт о раке

Принцесса Уэльская посетила онкологический центр в Манчестере и поделилась новыми подробностями о своей борьбе с раком. Какие известны последние новости о королевской семье Великобритании сегодня, 6 июня?

Что Миддлтон рассказала о борьбе с раком

О борьбе с раком Кейт Миддлтон впервые публично объявила в марте 2024 года. Она сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии после того, как во время операции на брюшной полости у нее была диагностирована онкология. В сентябре 2024 года принцесса заявила о ремиссии и завершении лечения.

На днях Миддлтон побывала в специализированном онкологическом центре The Christie в Манчестере, где разоткровенничалась в беседе с одной из пациенток. Принцесса рассказала, что пережитое стало тяжелым испытанием для всех близких, сообщает People.

«Я знаю, как тяжело пришлось моим детям и родителям. Они прошли через это вместе со мной. Я знаю, как тяжело приходится семьям и близким», — заявила она.

Кейт также рассказала, что во время онкологического заболевания тело человека меняется не только физически.

«Поразительно, на что способно человеческое тело. Нужно поддерживать себя, несмотря на все то, что вы не можете контролировать. Ваше тело сильно меняется — не только физически, но и эмоционально, на глубинном уровне. Я просто хотела сказать, что близким тоже приходится очень тяжело», — отметила она.

Король Великобритании Карл III Фото: Pool/i-Images/Global Look Press

Почему Карл III хочет увидеть детей Гарри без семьи Уильяма

Король Великобритании Карл III готов встретиться с детьми принца Гарри и его супруги Меган Маркл, но при условии, что встреча пройдет в замке Балморал без присутствия его старшего сына принца Уильяма и его семьи, сообщает Daily Mirror.

По данным королевского обозревателя Ингрид Сьюард, монарх хочет наладить отношения с семилетним Арчи и пятилетней Лилибет, с которыми Карл III практически не виделся момента переезда Гарри и Меган в США в 2020 году.

Уточняется, Гарри рассматривает возможность приехать на родину вместе с сыном и дочерью уже в этом году. По словам Сьюард, встреча должна пройти без участия принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их детей. Это связано с тем, что Карл III всегда был очень близок со старшими внуками — принцами Джорджем и Луи, а также с принцессой Шарлоттой, а теперь рассчитывает выстроить столь же теплые отношения с Арчи и Лилибет.

Колумнистка Daily Mail Морин Каллахан также заявила, что Карл III готов к примирению с принцем Гарри и выступает за его возвращение на родину. Однако, по ее словам, монарх настроен против Маркл.

«От репортеров я постоянно слышу, что Карл хотел бы какого-то примирения. Он был бы не против, но без Меган. Меган не может быть частью этой картины. Это намек на то, что они в конце концов разведутся», — сообщила Каллахан.

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