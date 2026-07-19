Финал ЧМ оказался под угрозой из-за одного явления над стадионом

Стадион, на котором запланирован финал чемпионата мира по футболу, оказался окутан смогом, пишет The New York Times. По информации издания, дым достиг Нью-Джерси из-за продолжающихся лесных пожаров в Канаде.

В публикации отмечается, что индекс качества воздуха возле арены достиг уровня, который считается нездоровым. При этом метеорологи ожидают, что после гроз дым рассеется и условия улучшатся к началу матча.

ФИФА пока не сообщала о возможной отмене финала. По данным Bloomberg, организация рассчитывает провести встречу в ранее запланированные сроки.

Ранее российский футбольный тренер, экс-наставник сборных Камеруна и Узбекистана Валерий Непомнящий заявил, что будет болеть за сборную Аргентины в финале чемпионата мира 2026 года, так как его фаворитом остается футболист Лионель Месси. Он напомнил, что игрок является действующим чемпионом мира.

При этом суперкомпьютер аналитической платформы Opta уже рассчитал шансы вышедших в финал ЧМ сборных на победу в последнем матче чемпионата 2026 года. По его предположениям, шансы испанцев выиграть составляют 56,31%, а вероятность победы аргентинцев оценивается в 43,69%.