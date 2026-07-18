Запад должен сотрудничать с Россией, заявил сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на его YouTube-канале. При этом музыкант отметил, что некоторые политики в правительствах США, Великобритании и ЕС высказывают пугающие заявления о возможности военного конфликта.

Мы должны сотрудничать с Россией. Знаете ли вы, что они одержали победу во Второй мировой до того, как вы все в нее вступили? — заявил сооснователь музыкальной группы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что лидер рок-группы Pink Floyd сможет дать концерт на территории республики после стабилизации ситуации с безопасностью в регионе. Он подчеркнул, что необходимо беречь звезд такого масштаба, особенно тех, кто проявляет мудрость и благоразумие.

Кроме того, Карлсон выражал мнение, что продолжающийся украинский конфликт имеет все шансы перерасти в масштабную войну на территории Европы. По его словам, на Западе игнорируют серьезность риска прямого столкновения с Россией.