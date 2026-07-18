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18 июля 2026 в 18:07

Известный музыкант сделал неожиданное заявление о России

Сооснователь Pink Floyd Уотерс призвал к сотрудничеству с Россией

Роджер Уотерс Роджер Уотерс Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press
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Запад должен сотрудничать с Россией, заявил сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на его YouTube-канале. При этом музыкант отметил, что некоторые политики в правительствах США, Великобритании и ЕС высказывают пугающие заявления о возможности военного конфликта.

Мы должны сотрудничать с Россией. Знаете ли вы, что они одержали победу во Второй мировой до того, как вы все в нее вступили? — заявил сооснователь музыкальной группы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что лидер рок-группы Pink Floyd сможет дать концерт на территории республики после стабилизации ситуации с безопасностью в регионе. Он подчеркнул, что необходимо беречь звезд такого масштаба, особенно тех, кто проявляет мудрость и благоразумие.

Кроме того, Карлсон выражал мнение, что продолжающийся украинский конфликт имеет все шансы перерасти в масштабную войну на территории Европы. По его словам, на Западе игнорируют серьезность риска прямого столкновения с Россией.

Европа
Великобритания
Россия
Роджер Уотерс
Pink Floyd
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