Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 12:09

Пушилин раскрыл, когда в ДНР выступит лидер Pink Floyd

Пушилин: Уотерс сможет дать концерт в ДНР после нормализации ситуации

Роджер Уотерс Роджер Уотерс Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс сможет дать концерт на территории Донецкой Народной Республики после того, как ситуация с безопасностью в регионе стабилизируется, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Глава республики подчеркнул, что необходимо беречь звезд такого масштаба, особенно тех, кто проявляет мудрость и благоразумие.

Я считаю, что нужно беречь звезд такого уровня, особенно тех, кто проявляет благоразумие. Поэтому чего уж там говорить. Я бы очень хотел, конечно, чтобы они выступили, но пока это небезопасно. Но как только будет безопасно, конечно же, мы их ждем с распростертыми объятиями, — высказался он.

Ранее министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заявила, что на Петербургском международном экономическом форуме впервые обсуждались перспективы организации гастрольных туров российских исполнителей в Соединенные Штаты. По словам главы ведомства, в настоящее время культурное сотрудничество между двумя странами находится на этапе проработки концепций и инициатив.

До этого выступление американского рэпера Xzibit (настоящее время Элвин Натаниэль Джойнер IV), намеченное на 19 сентября в столице Латвии, было отменено по решению государственных инстанций страны. После получения дополнительных сведений о творческой деятельности музыканта на территории России компетентные органы провели анализ обстановки и приняли соответствующее решение.

Регионы
ДНР
Денис Пушилин
Роджер Уотерс
Pink Floyd
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автомобильная пробка образовывалась на границе Украины и Польши
Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН
Российские средства ПВО сбили почти 500 дронов ВСУ за сутки
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Красном Лимане
Магнитные бури сегодня, 14 июня: что будет завтра, мигрени, проблемы с ЖКТ
Обвиняемый в жестоком убийстве жены решил во всем признаться
В Германии выступили со срочным призывом в отношении России
Ребенок получил черепно-мозговую травму в детском саду
Пушилин раскрыл, когда в ДНР выступит лидер Pink Floyd
Пожилая женщина погибла из-за атаки ВСУ на Саки
Выезд из Ярославля в Москву снова открыли после атаки БПЛА
Наступление ВС РФ на Харьков 14 июня: мощный удар ВКС, войска окружены?
Сотни авиабомб «вырубили» Николаев и Запорожье: удары по Украине 14 июня
Путин поздравил с юбилеем звезду мелодрамы «Зимняя вишня»
В Индии женщина убила своих детей и покончила с собой
Стало известно, с кем Иран обсудил готовящуюся мирную сделку с США
Обычные кузнечики «захватили» российский город
Путин поздравил режиссера Сокурова с 75-летним юбилеем
Критическая инфраструктура Запорожья стала зависеть от резервных источников
Названы заболевания, которые нужно предотвращать в первую очередь
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.