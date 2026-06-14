Лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс сможет дать концерт на территории Донецкой Народной Республики после того, как ситуация с безопасностью в регионе стабилизируется, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Глава республики подчеркнул, что необходимо беречь звезд такого масштаба, особенно тех, кто проявляет мудрость и благоразумие.

Я считаю, что нужно беречь звезд такого уровня, особенно тех, кто проявляет благоразумие. Поэтому чего уж там говорить. Я бы очень хотел, конечно, чтобы они выступили, но пока это небезопасно. Но как только будет безопасно, конечно же, мы их ждем с распростертыми объятиями, — высказался он.

Ранее министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заявила, что на Петербургском международном экономическом форуме впервые обсуждались перспективы организации гастрольных туров российских исполнителей в Соединенные Штаты. По словам главы ведомства, в настоящее время культурное сотрудничество между двумя странами находится на этапе проработки концепций и инициатив.

До этого выступление американского рэпера Xzibit (настоящее время Элвин Натаниэль Джойнер IV), намеченное на 19 сентября в столице Латвии, было отменено по решению государственных инстанций страны. После получения дополнительных сведений о творческой деятельности музыканта на территории России компетентные органы провели анализ обстановки и приняли соответствующее решение.