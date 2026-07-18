«Просим сохранять спокойствие»: движение по Крымскому мосту остановили

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено, сообщили в пресс-службе транспортного перехода. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — сказано в заявлении.

Причины временного перекрытия движения не приводятся. Когда движение будет восстановлено, пока не сообщается.

Ранее более 1,6 тыс. автомобилей скопилось в очередях перед Крымским мостом после почти 12-часового перекрытия движения. После открытия переправы со стороны Тамани ожидали проезда около 850 машин, время ожидания превышало два часа.

До этого семь поездов «Таврия», следующих в Крым и обратно, задержались в пути из-за временного закрытия Крымского моста. После открытия переправы составы продолжали движение с опозданием.