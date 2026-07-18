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18 июля 2026 в 22:29

Умер телеведущий и журналист Сергей Шолохов

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
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Советский и российский журналист, телеведущий Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет, о чем сообщил в социальных сетях его пасынок Всеволод Москвин. Он не указал причины смерти.

С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно, — говорится в сообщении.

Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, после чего продолжил обучение в аспирантуре Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Вскоре получил получил ученую степень кандидата искусствоведения. Информация о дате и месте прощания с журналистом будет опубликована позднее.

Ранее стало известно о смерти художника-постановщика, педагога, члена Союза кинематографистов России Сергея Иванова. Он ушел из жизни 17 июля в возрасте 65 лет.

До этого сообщалось, что причиной смерти режиссера программы «КВН», вдовы бывшего руководителя КВН Александра Маслякова Светланы стала продолжительная болезнь. Ее не стало на 79-м году жизни.

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