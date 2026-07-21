Стало известно место и дата похорон телеведущего Шолохова

Телеведущего Сергея Шолохова похоронят 26 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости пасынок покойного, музыкант Всеволод Москвин. Прощание намечено на эту же дату.

26 июля. Смоленское кладбище, — указал Москвин.

Советский и российский журналист Сергей Шолохов ушел из жизни в возрасте 67 лет. По данным его окружения, причиной кончины стала продолжительная болезнь. По их словам, Шолохову было очень плохо последние годы жизни. Деятель культуры родился в Ленинграде, окончил филологический факультет ЛГУ и получил степень кандидата искусствоведения.

В окружении журналиста отмечали, что кончина супруги Татьяны Москвиной нанесла ему тяжелый удар. После этого события Шолохов замкнулся в себе и начал стремительно терять вес. По словам близких, уже к весне его физическое состояние стало критическим из-за сильного истощения. Эти проблемы усугубляли его продолжительную болезнь, которая в конечном итоге и привела к смерти.