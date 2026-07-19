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Названа причина смерти журналиста Шолохова

ТАСС: журналист Шолохов скончался из-за продолжительной болезни

Журналист и автор телевизионного фильма о театре Сергей Шолохов на пресс-конференции в рамках праздновании 30-летия Московского театра п/р Олега Табакова, 2017 год Журналист и автор телевизионного фильма о театре Сергей Шолохов на пресс-конференции в рамках праздновании 30-летия Московского театра п/р Олега Табакова, 2017 год Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Советский и российский телеведущий, журналист Сергей Шолохов скончался после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в его окружении. По словам собеседницы агентства, в последние годы он тяжело болел.

Сережа был очень плох в последние годы. Он долго болел, — рассказала одна из близких Шолохова.

Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, после чего продолжил обучение в аспирантуре Ленинградского института театра, музыки и кинематографии. Вскоре получил ученую степень кандидата искусствоведения. Информация о дате и месте прощания с журналистом будет опубликована позднее.

Ранее стало известно, что Сергей Шолохов умер в возрасте 67 лет. Как сообщил его пасынок Всеволод Москвин, о дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

До этого сообщалось, что причиной смерти режиссера программы «КВН», вдовы бывшего руководителя КВН Александра Маслякова Светланы стала продолжительная болезнь. Ее не стало на 79-м году жизни.

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