Выяснилось, как журналист Шолохов переживал смерть жены

Сергей Шолохов болел, похудел и замкнулся в себе после потери супруги Татьяны Москвиной, сообщили РИА Новости в окружении журналиста. Сам он скончался в возрасте 67 лет 18 июля 2026 года из-за продолжительной болезни.

Я встречалась с ним весной, в мае. Он был толщиной в мою руку. После смерти Тани он очень исхудал и замкнулся в себе, — рассказала собеседница.

Супруга ведущего программы «Тихий дом» ушла из жизни 25 июля 2022 года. После этого состояние мужчины ухудшалось с каждым днем. Также известно, что журналист никогда не жаловался на плохое самочувствие, и что происходило у него в жизни, тоже никто не знал.

Ранее в Санкт-Петербурге скончался музыкальный журналист, писатель и историк ленинградского и российского рока Андрей Бурлака. Публицист умер на 71-м году жизни. Бурлака был продюсером, создателем и главным редактором сайта Rock-n-roll.ru и официального портала Ленинградского рок-клуба. Главным его трудом называют трехтомную книгу «Рок-энциклопедия. Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге. 1965–2005».