Принцу Гарри и Меган Маркл предрекли финансовый крах через пять лет RadarOnline: Меган Маркл и принц Гарри могут разориться через пять лет

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри столкнулись с серьезными финансовыми трудностями из-за непомерных трат, пишет RadarOnline. По данным таблоида, супруги рискуют разориться уже через пять лет.

Уточняется, что после срыва крупных контрактов звездная пара лишилась значительной части доходов, однако уровень расходов они сокращать не стали. Так, Меган и Гарри по-прежнему принадлежит особняк стоимостью около $14 млн (1 млрд рублей), который бьет по бюджету. Кроме того, содержание охраны обходится им примерно в $3 млн (234 млн рублей).

Существенной статьей расходов также стали и затяжные судебные разбирательства. По данным источников, на них ушла значительная часть наследства принцесса Дианы.

Ранее пользователи Сети заподозрили герцогиню Сассекскую в беременности. На третий день поездки супруги прогулялись по парку в Мельбурне и посетили центр поддержки психического здоровья при местном технологическом университете. При этом Маркл появилась в учебном заведении в свободном мини-платье. Именно свободный фасон платья заставил поклонников заговорить об интересном положении жены принца Гарри.