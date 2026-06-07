Ферстаппен вылетел с Гран-при Монако на первом круге

На старте Гран-при Монако у нидерландского пилота «Формулы-1» Макса Ферстаппена возникли проблемы с болидом. После погасших стартовых огней его машина не смогла нормально тронуться с места, хотя гонщик продолжал давить на газ. В результате он откатился со второго места на последнее и сошел уже на первом круге.

После гонки Ферстаппен заявил, что не будет наблюдать за заездом из боксов. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что живет в 500 метрах от трассы и собирается пойти домой.

Ранее российский автогонщик Егор Оруджев заявил, что в данный момент «Формула-1» приносит четырехкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену один негатив. Он назвал это одной из причин возможного ухода нидерландца из «королевских гонок».

До этого Ферстаппен заявил, что гонка в Мельбурне не вызвала никаких положительных эмоций из-за отсутствия по-настоящему честной борьбы. По его словам, обгоны доставляли некоторое веселье, но фактически это был просто прорыв через более медленные болиды. Другие машины ехали на две секунды медленнее его темпа, признался гонщик.