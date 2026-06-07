ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 17:05

Ферстаппен вылетел с Гран-при Монако на первом круге

Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен Фото: Hoch Zwei Photoagency/HOCH ZWEI/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

На старте Гран-при Монако у нидерландского пилота «Формулы-1» Макса Ферстаппена возникли проблемы с болидом. После погасших стартовых огней его машина не смогла нормально тронуться с места, хотя гонщик продолжал давить на газ. В результате он откатился со второго места на последнее и сошел уже на первом круге.

После гонки Ферстаппен заявил, что не будет наблюдать за заездом из боксов. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил, что живет в 500 метрах от трассы и собирается пойти домой.

Ранее российский автогонщик Егор Оруджев заявил, что в данный момент «Формула-1» приносит четырехкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену один негатив. Он назвал это одной из причин возможного ухода нидерландца из «королевских гонок».

До этого Ферстаппен заявил, что гонка в Мельбурне не вызвала никаких положительных эмоций из-за отсутствия по-настоящему честной борьбы. По его словам, обгоны доставляли некоторое веселье, но фактически это был просто прорыв через более медленные болиды. Другие машины ехали на две секунды медленнее его темпа, признался гонщик.

Спорт
гонки
Макс Ферстаппен
Монако
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл, чего никогда не обещал американцам
В Киеве пожаловались на бессилье США в одном вопросе
Галузин назвал страну, которая становится логистическим хабом для Киева
Метели, непроглядные туманы, гололедица и морозы: погода в Москве зимой
Один приказ Трампа вызвал переполох в армии США
«Есть и репрессии»: адвокат раскрыл суть нарушений на выборах в Армении
Моргенштерн решил сменить веру и имя
В Москве подняли уровень погодной опасности
Стало известно, как работающие удаленно москвичи спасаются от жары
В США сравнили страхи ЕС из-за Гренландии с пенкой в капучино
«Людоловы» похитили больного священника УПЦ в Одессе
«Ну не дают»: экс-советник Кучмы раскрыл секрет конфликта на Украине
Премьер Венгрии «решил» проблему наплыва беженцев одним заявлением
В Минтрансе озвучили условия полета для иностранных авиаперевозчиков
Катание на сапе в российском регионе закончилось трагедией
Звезда американских боевиков захотел стать народным артистом России
Миллионы украинцев устроили интернет-революцию для свержения Зеленского
Супруги попали под удар ВСУ в Белгородской области
Политолог назвал главную стратегическую цель Евросоюза
ЦИК обнародовала данные о явке на выборах в Армении
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.