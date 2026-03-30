Раскрыто, почему четырехкратный чемпион мира может уйти из «Формулы-1»

В данный момент «Формула-1» приносит четырехкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену один негатив, считает российский автогонщик Егор Оруджев. В разговоре с «Чемпионатом» он назвал это одной из причин возможного ухода нидерландца из «королевских гонок».

Поставьте себя на место Макса: ты знаешь, что ты лучший. Выиграл кучу титулов, заработал столько, что можно не думать о деньгах. В данный момент «Формула-1» приносит тебе один негатив — ты не любишь публичность, а любишь гонки. А их почти не осталось. Почему бы и не послать это все? Пойти выигрывать гонки, где не нужно много думать о заряде батареи. Ты уже всем все доказал, — сказал Оруджев.

Ранее Ферстаппен заявил, что гонка в Мельбурне не вызвала никаких положительных эмоций из-за отсутствия по-настоящему честной борьбы. По его словам, обгоны доставляли некоторое веселье, но фактически это был просто прорыв через более медленные болиды. Другие машины ехали на две секунды медленнее его темпа, признался гонщик. В Мельбурне нидерландец занял шестое место.