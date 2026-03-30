Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 17:54

Раскрыто, почему четырехкратный чемпион мира может уйти из «Формулы-1»

Автогонщик Оруджев: «Формула-1» приносит Ферстаппену только негатив

Макс Ферстаппен Макс Ферстаппен Фото: IMAGO/Stephen Blackberry/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В данный момент «Формула-1» приносит четырехкратному чемпиону мира Максу Ферстаппену один негатив, считает российский автогонщик Егор Оруджев. В разговоре с «Чемпионатом» он назвал это одной из причин возможного ухода нидерландца из «королевских гонок».

Поставьте себя на место Макса: ты знаешь, что ты лучший. Выиграл кучу титулов, заработал столько, что можно не думать о деньгах. В данный момент «Формула-1» приносит тебе один негатив — ты не любишь публичность, а любишь гонки. А их почти не осталось. Почему бы и не послать это все? Пойти выигрывать гонки, где не нужно много думать о заряде батареи. Ты уже всем все доказал, — сказал Оруджев.

Ранее Ферстаппен заявил, что гонка в Мельбурне не вызвала никаких положительных эмоций из-за отсутствия по-настоящему честной борьбы. По его словам, обгоны доставляли некоторое веселье, но фактически это был просто прорыв через более медленные болиды. Другие машины ехали на две секунды медленнее его темпа, признался гонщик. В Мельбурне нидерландец занял шестое место.

Формула-1
Макс Ферстаппен
гонщики
Нидерланды
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.