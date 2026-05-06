Старейший экс-пилот «Формулы-1» ушел из жизни в возрасте 100 лет

Бывший пилот «Формулы-1» бразилец Эрмано да Силва Рамос скончался в возрасте 100 лет, сообщает Autosport в социальной сети X. Причина смерти спортсмена не уточняется.

Рамос был старейшим из остававшихся в живых экс-гонщиков «королевских гонок». Он дебютировал в «Формуле-1» в 1955 году на Гран-при Нидерландов, выступая за команду Equipe Gordini. Всего на счету бразильца было семь этапов Гран-при. Лучший результат, которого он добился, — пятое место на трассе в Монако в 1956 году.

Кроме того, Рамос был последним живым участником печально известной гонки «24 часа Ле-Мана» 1955 года. Тогда французский гонщик Пьер Левег на большой скорости вылетел с трассы, а обломки его автомобиля попали в зрителей и загорелись. В результате той катастрофы погибли 83 человека, включая самого Левега.

Ранее стало известно о смерти бывшего гонщика «Формулы-1» и паралимпийского чемпиона Алессандро Дзанарди, он ушел из жизни в возрасте 59 лет. Причины смерти не назывались. В 2001 году Дзанарди попал в аварию в серии CART, после которой ему ампутировали ноги до колена.

