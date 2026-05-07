Российский автогонщик назвал фаворита нового сезона «Формулы-1»

Гонщик Оруджев назвал 19-летнего Антонелли фаворитом нового сезона «Формулы-1»

Кими Антонелли Фото: David Buono/Keystone Press Agency/Global Look Press
Российский автогонщик Егор Оруджев в разговоре с «Чемпионатом» назвал итальянца Кими Антонелли из «Мерседеса» главным фаворитом нового сезона «Формулы-1». Он отметил, что даже при выполнении минимума 19-летний пилот попадает в топ-5.

Пора это признать. Не вижу причин, чтобы Кими посыпался, когда даже если ты делаешь минимум, то попадаешь в топ-5, — сказал Оруджев.

3 мая Антонелли выиграл Гран-при Майами. Остальные места на подиуме заняли пилоты «Макларена»: вторым стал Ландо Норрис, а третьим — Оскар Пиастри. Из четырех гонок сезона Антонелли выиграл три и занимает промежуточное первое место, набрав 100 очков.

Ранее четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен заявил, что гонка в Мельбурне не вызвала никаких положительных эмоций из-за отсутствия по-настоящему честной борьбы. По его словам, обгоны вызывали некоторое веселье, но фактически это был просто прорыв через более медленные болиды. Другие машины ехали на две секунды медленнее его темпа, признался гонщик.

