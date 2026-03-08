Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 13:52

«Не совсем честная борьба»: Ферстаппен разочаровался гонкой в Австралии

Гонщик Ферстаппен заявил, что ему не понравилось Гран-при Австралии

Подписывайтесь на нас в MAX

Гонка в Мельбурне не вызвала никаких положительных эмоций из-за отсутствия по-настоящему честной борьбы, сообщил в интервью Sky Sports F1 пилот Red Bull Макс Ферстаппен. По его словам, обгоны доставляли некоторое веселье, но фактически это был просто прорыв через более медленные болиды. Другие машины ехали на две секунды медленнее его темпа, признался гонщик.

Понравилась ли мне гонка? Честно говоря, не очень. Обгонять было весело, но по сути я просто прорывался сквозь машины, которые ехали на две секунды медленнее меня, — заявил Ферстаппен.

Он добавил, что команда Mercedes в нынешнем сезоне будет демонстрировать высокую скорость на любых автодромах. Относительно коллектива McLaren у него остаются вопросы. Эта команда показала хорошую конкурентоспособность во время тестов в Бахрейне, но в Австралии ситуация изменилась, резюмировал гонщик.

Ранее сообщалось, что предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне завершились лидерством Кими Антонелли, который проехал свой лучший круг за 1 минуту и 33,669 секунды. Этот результат стал самым быстрым не только в финальный день, но и за весь трехдневный период заездов. Вторую строчку в итоговой таблице занял его партнер по команде Джордж Расселл, а замкнул тройку лидеров Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари».

Макс Ферстаппен
гонки
Формула-1
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тела матери и ребенка нашли у подъезда в Красноярске
Появилась тревожная информация о поисках пропавших в Звенигороде детей
«Самый волшебный момент»: Сергей Полунин стал отцом в четвертый раз
Вопрос покушения на генерала Алексеева подняли на переговорах
Российской лыжнице отказали в нейтральном статусе
«Не совсем честная борьба»: Ферстаппен разочаровался гонкой в Австралии
Самарец наказал автосалон-мошенник и отсудил 2 млн рублей
Песков увидел потенциал экономического роста в Азии
Украинские дроны-матки атаковали Донецкую кольцевую дорогу
Ученые раскрыли, почему лед Финского залива стал «кровавым»
Путин описал отношения Киева и Европы выражением о хвосте и собаке
Раскрыт диагноз Лерчек после новости об онкологической реанимации
«Ошибка системная»: Путин указал на виновных в украинском кризисе
Россиян предупредили о волне небывалого подорожания ремонта авто
В России впервые появился ГОСТ для собак-поводырей
«Плохой мальчик»: в Кремле указали на новую роль Зеленского
«Триколор» столкнулся с масштабным сбоем
Долиной пришлось снизить гонорар в три раза на банковский корпоратив
В Сети появились кадры с места поиска пропавших детей
«Они доиграются»: в Кремле назвали последствия украинского энергошантажа
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.