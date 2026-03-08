«Не совсем честная борьба»: Ферстаппен разочаровался гонкой в Австралии Гонщик Ферстаппен заявил, что ему не понравилось Гран-при Австралии

Гонка в Мельбурне не вызвала никаких положительных эмоций из-за отсутствия по-настоящему честной борьбы, сообщил в интервью Sky Sports F1 пилот Red Bull Макс Ферстаппен. По его словам, обгоны доставляли некоторое веселье, но фактически это был просто прорыв через более медленные болиды. Другие машины ехали на две секунды медленнее его темпа, признался гонщик.

Понравилась ли мне гонка? Честно говоря, не очень. Обгонять было весело, но по сути я просто прорывался сквозь машины, которые ехали на две секунды медленнее меня, — заявил Ферстаппен.

Он добавил, что команда Mercedes в нынешнем сезоне будет демонстрировать высокую скорость на любых автодромах. Относительно коллектива McLaren у него остаются вопросы. Эта команда показала хорошую конкурентоспособность во время тестов в Бахрейне, но в Австралии ситуация изменилась, резюмировал гонщик.

Ранее сообщалось, что предсезонные тесты «Формулы-1» в Бахрейне завершились лидерством Кими Антонелли, который проехал свой лучший круг за 1 минуту и 33,669 секунды. Этот результат стал самым быстрым не только в финальный день, но и за весь трехдневный период заездов. Вторую строчку в итоговой таблице занял его партнер по команде Джордж Расселл, а замкнул тройку лидеров Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари».