08 марта 2026 в 16:14

Россиянка показала свой лучший результат после допуска на Кубок мира

Лыжница Непряева стала четвертой в гонке на этапе Кубка мира в Лахти

Дарья Непряева Дарья Непряева Фото: РИА Новости
Российская спортсменка Дарья Непряева финишировала четвертой в индивидуальной лыжной гонке на 10 км классическим ходом на девятой остановке Кубка мира, проходившей в финском городе Лахти. Она отстала от победительницы на 16,5 секунды, передает РИА Новости.

Первое место завоевала шведская лыжница Фрида Карлссон, показавшая лучшее время — 25 минут 57,6 секунд. Второе место досталось ее соотечественнице Линн Сван, отставшей всего на 4,1 секунды. Замкнула тройку лидеров американская спортсменка Джессика Диггинс, уступившая победительнице 6,2 секунды. Дарье Непряевой потребовалось 26 минут 14,1 секунды, чтобы пройти всю дистанцию.

Ранее старший тренер сборной РФ по лыжным гонкам Егор Сорин выразил мнение, что россиянам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой не должно быть стыдно за их выступление на Олимпиаде в Италии, где оба спортсмена остались без медалей. По его словам, лыжники выступали достойно, но не без нюансов. Сорин не мог присутствовать на соревнованиях лично, поскольку из-за отсутствия нейтрального статуса ему был закрыт доступ на международные старты в места, где требуется аккредитация.

