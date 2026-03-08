Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 17:38

Путин запретил выдавать за рубеж иностранцев, служивших в армии России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев или лиц без гражданства, служивших в армии России во время СВО. Как сообщается, это касается и «иных воинских формирований» РФ.

Закон предусматривает отказ в выдаче иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора в случаях, когда запрос относится к иностранному гражданину или лицу без гражданства, проходившему по контракту службу в ВС РФ и принимавшему участие в боевых действиях. Изменения внесены в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Ранее Путин заявил о намерении властей содействовать переезду в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности. По его словам, работа в этом направлении уже начата. Речь идет также о людях с востребованными профессиями и достижениями в науке, спорте и культуре. Вопросы правового статуса таких граждан будет решать МВД в рамках указа, подписанного в декабре 2025 года.

До этого начальник регионального главка МВД Роман Плугин на заседании Законодательного собрания предложил ввести полный запрет на трудовую деятельность мигрантов в сфере охраны. Поводом для инициативы послужил инцидент со смертью посетителя в магазине «Перекресток» после конфликта с охраной.

Владимир Путин
Россия
СВО
иностранцы
