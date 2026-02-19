Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 01:07

Путин поручил содействовать переезду ценных иностранцев в Россию

Путин объявил о содействии переезду представляющих ценность иностранцев в Россию

Владимир Путин
Президент России Владимир Путин заявил о намерении властей содействовать переезду в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности. По его словам, работа в этом направлении уже начата, передает пресс-служба Кремля.

Будем оказывать содействие в переезде в Россию и иностранных граждан. Эту работу мы уже начали в отношении людей, которые разделяют традиционные ценности российские, нашу культуру, обычаи, — сказал Путин.

Речь идет также о людях с востребованными профессиями и достижениями в науке, спорте и культуре. Вопросы правового статуса таких граждан будет решать МВД в рамках указа, подписанного в декабре 2025 года.

Ранее начальник регионального главка МВД Роман Плугин на заседании Законодательного собрания предложил ввести полный запрет на трудовую деятельность мигрантов в сфере охраны. Поводом для инициативы послужил инцидент со смертью посетителя в магазине «Перекресток» после конфликта с охраной.

Кроме того, с октября по декабрь 2025 года 35,5% иностранных граждан не смогли сдать экзамен по русскому языку с первого раза. Всего в четвертом квартале испытания для разрешения на временное проживание проходили 201 675 человек. В третьем — 1223 человека.

