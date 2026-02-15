Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 06:04

Треть мигрантов провалила первую попытку сдать экзамен по русскому языку

Минобрнауки: 35,5% мигрантов не сдали экзамен по русскому языку с первого раза

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
С октября по декабрь 2025 года 35,5% иностранных граждан не смогли сдать экзамен по русскому языку с первого раза, передает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства науки и высшего образования РФ. Всего в четвертом квартале испытания для разрешения на временное проживание проходили 201 675 человек. В третьем — 1223 человека.

Из них сдали экзамен 70,6%. С первой попытки экзамен не сдали 39,5%. Экзамен на уровень, соответствующий получению вида на жительство, сдавали в третьем квартале 11 723 человек. Из них сдали экзамен 82,3%. С первой попытки экзамен не сдали 29,6%, отметили в ведомстве.

Экзамен включает три блока: непосредственно русский язык, а также историю России и основы законодательства. Уровень сложности зависит от цели пребывания в стране: для получения патента, разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция задержала 62 нелегальных мигранта, работавших в такси. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Им грозят штрафы и выдворение из России. Иностранцы незаконно работали в сфере перевозок, используя фиктивные документы и измененные схемы трудоустройства.

