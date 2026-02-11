Полиция Петербурга задержала 62 нелегальных мигранта среди таксистов

В Санкт-Петербурге полиция задержала 62 нелегальных мигранта, работавших в такси, пишет Gazeta.SPb. Нарушителей привлекли к административной ответственности. Им грозят штрафы и выдворение из России.

Уточняется, что иностранцы незаконно работали в сфере перевозок, используя фиктивные документы и измененные схемы трудоустройства. Всего в ходе рейда полицейские составили 82 административных протокола за нарушения иностранцами правил въезда и пребывания на территории страны.

Ранее сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали 15 мигрантов-нелегалов на Софийской овощебазе. Правоохранители проверили более 500 человек, в том числе свыше 300 иностранцев.

До этого в Санкт-Петербурге полиция обнаружила девять нелегалов во время рейда на овощебазе в Калининском районе. Теперь нарушителей ждет депортация. Всего в ходе мероприятия правоохранители проверили почти 500 человек, в том числе 169 иностранцев.