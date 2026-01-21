Полиция задержала 15 нелегальных мигрантов в Петербурге МВД: в Петербурге полиция проверила более 500 человек на Софийской овощебазе

Сотрудники полиции задержали 15 мигрантов-нелегалов на Софийской овощебазе, сообщает ГУ МВД России по городу и области. Правоохранители проверили более 500 человек, в том числе свыше 300 иностранцев.

Проверка, в которой были задействованы свыше 150 сотрудников полицейского главка, охватила как торговые ряды, так и прилегающую территорию. Всего полицейские проверили 519 человек, из них 363 — иностранные граждане. <…> По итогам рейда в дежурные части отделов полиции были доставлены 15 иностранцев, — говорится в сообщении.

Ранее в Госдуме отказались поддержать ограничения на денежные переводы мигрантов за рубеж. Законопроект предполагает разрешение иностранным гражданам, трудоустроенным в России, совершать международные переводы денег в рублях и валюте исключительно в пределах официально подтвержденного заработка.

До этого появились данные, что с 1 января 2026 года снижена доля иностранных работников в строительной отрасли. Согласно постановлению правительства, новый лимит составляет 50%. Документ также устанавливает обновленные квоты для использования мигрантов в других секторах экономики. Так, в общепите лимит снижен со 100% до 50%.