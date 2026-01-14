В Госдуме не поддержали одно ограничение для мигрантов

В Госдуме отказались поддержать ограничения на денежные переводы мигрантов за рубеж, сообщило РИА Новости. Отмечается, что законопроект предполагает разрешение иностранным гражданам, трудоустроенным в России совершать международные переводы денег в рублях и валюте исключительно в пределах официально подтвержденного заработка.

Комитет по финансовому рынку выразил обеспокоенность тем, что предложенные изменения носят частичный характер и оставляют значительные пробелы в правовом регулировании. В своем заключении комитет особо подчеркнул отсутствие механизмов, обеспечивающих эффективное управление введением указанных ограничений и ответственности за несоблюдение планируемого запрета.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что мигрантов следует обязать покупать полис ДМС при въезде на территорию Россию. По его словам, многие иностранки специально приезжают в страну на позднем сроке беременности, пользуясь соглашением членов СНГ о предоставлении экстренной помощи за счет государственного бюджета.