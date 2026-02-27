Россиянка зарегистрировала в своей квартире свыше 430 мигрантов В Уфе передали в суд дело о массовой фиктивной регистрации мигрантов

Жительница Уфы незаконно поставила на учет в своей квартире свыше 430 иностранных граждан, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в Telegram-канале. Теперь женщина предстанет перед судом.

С января 2024 года по декабрь 2025 года обвиняемая зарегистрировала в своей квартире, расположенной по ул. М. Гафури в Уфе, свыше 430 иностранных граждан. При этом указанные лица по адресу места регистрации никогда не проживали, — сообщили в ведомстве.

До этого в Челябинске вынесли приговор бывшей сотруднице управления по вопросам миграции, уличенной в организации нелегальной легализации иностранцев. Речь идет о главном специалисте-эксперте, которая в сговоре с сообщниками изготавливала поддельные документы для мигрантов.

Тем временем правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий правила пребывания иностранных граждан в стране. Документ предлагает аннулировать виды на жительство и разрешения на временное проживание для мигрантов, которые работают менее 10 месяцев в году либо получают доход ниже установленного минимума, документ доступен в думской электронной базе.