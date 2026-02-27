Зимняя Олимпиада — 2026
Эксперт объяснил, почему могли пропасть туристы на Урале

Спортсмен Коробов: зыбучий снег мог задержать туристов в Пермском крае

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Причиной задержки группы туристов на снегоходах в Пермском крае мог стать так называемый зыбучий снег, заявил чемпион России по эндуро Александр Коробов в беседе с РИА Новости. Эксперт пояснил, что в этом районе сейчас сложные погодные условия, которые серьезно затрудняют передвижение техники.

Сложность в том, что сейчас плохой снег для передвижения, сверху небольшой наст, который проваливается, а там снег как зыбучие пески, его называют «крупа». Техника проваливается и плохо едет, — сказал Коробов.

Эксперт также допустил, что у разыскиваемой группы могла случиться поломка. Еще одной вероятной причиной он назвал потерю ориентации на местности, если туристы случайно съехали с намеченного маршрута. Коробов добавил, что сам был в тех краях в минувшие выходные и подтвердил, что погода там может резко меняться по несколько раз в день.

Ранее сообщалось, что пять человек пропали в горах Урала, катаясь на снегоходах. По предварительным данным, туристы перестали выходить на связь сразу после того, как отправились в горы.

Россия
Пермский край
туристы
пропавшие без вести
