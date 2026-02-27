Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 12:42

Спасатель назвал возможную причину пропажи туристов в Пермском крае

Спасатель Киселев: пропавших на снегоходах в Пермском крае могло накрыть лавиной

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Пропавшие в Пермском крае туристы, передвигавшиеся на снегоходах, могли стать жертвами лавины, заявил NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. Однако, по его мнению, сейчас нет оснований для тревоги, так как, возможно, люди были должным образом подготовлены к путешествию.

На самом деле причин, почему люди не выходят на связь, довольно много. Во-первых, если они не зарегистрировались, вероятно, они не считают своим долгом выходить на связь. Самое плохое, что может сейчас произойти в холмистой местности, данной Уралу, — это лавина, которая могла накрыть всю группу целиком. Потихонечку все идет к концу зимы. Снега накопилось аномально много, — предположил Киселев.

Он добавил, что пропажа людей может быть связана с простой аварией, поскольку люди были на снегоходах, а с техникой иногда происходят поломки. По словам спасателя, возможно, их средства связи вышли из строя или сотовый сигнал не везде доступен. Киселев пояснил, что такие поездки совершаются для общения с дикой природой, где сотовые вышки могут отсутствовать.

Это явно не однодневное путешествие было. То есть у людей запас, видимо, и провизии, и палатки. Мне кажется, спустя четыре дня нет серьезных причин для беспокойства. Подобные маршруты обычно не совсем дикие. Я думаю, что в ближайшее время все будет хорошо, — резюмировал Киселев.

Ранее сообщалось, что пять человек пропали в горах Урала, катаясь на снегоходах. По предварительным данным, туристы перестали выходить на связь сразу после того, как отправились в горы.

