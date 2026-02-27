Стало известно, хватит ли россиянам икры на 8 Марта

Россия, несмотря на скромные результаты лососевой путины, полностью обеспечила внутренний спрос на красную икру в преддверии мартовских праздников, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, потребители могут не переживать из-за дефицита деликатеса в дни праздников — запасов хватит на всех.

Как и говорили, икры будет достаточно в этом году. Путина хоть и была не сильно удачной, но все равно икры произведено было достаточно много для внутреннего рынка. Поэтому я думаю, что все должно быть хорошо, — рассказал он.

Ране у россиян узнали, какие блины они предпочитают в Масленичную неделю. По результатам опроса, 71% респондентов предпочитает только домашние блины, 5% заявили, что чаще покупают блюдо, и только 1% рассказали, что выбирают только готовые варианты. На вопрос о любимых начинках россияне ответили, что чаще всего выбирают сметану (20%), варенье, мед или сгущенку (13%), а также творог или сыр (13%) и мясные начинки (12%). Сливочное масло и икра набрали около 10% каждый.