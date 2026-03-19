19 марта 2026 в 18:59

Киевлянку по ошибке объявили в розыск из-за уклонения от мобилизации

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press
Жительницу Кива безосновательно внесли в реестр военнообязанных «Резерв+», присвоили военно-учетную специальность «художник» и объявили в розыск за уклонение от мобилизации, сообщает украинский телеканал «Общественное». Женщина, работающая руководителем отдела кадров в одной из компаний, рассказала, что в прошлом году при подаче отчетности в минобороны о военнообязанных сотрудниках неожиданно обнаружила себя в реестре.

Киевлянке присвоили категорию «солдат» и специальность, связанную с клубами и библиотеками, хотя по образованию она филолог. По словам украинки, никто не проверял достоверность этих данных.

Через полгода женщине позвонили из харьковского военкомата и сообщили, что она находится в розыске. Обновленное приложение «Резерв+» подтвердило эту информацию — там также появились данные о прохождении военно-врачебной комиссии 20-летней давности. В военкомате женщине посоветовали либо подать онлайн-заявление на исправление данных, либо лично явиться с документами.

Как пояснил адвокат женщины, процедура внесения в реестр была нарушена на нескольких этапах: отсутствовала фактическая повестка, не учитывались место жительства и регистрация киевлянки.

По информации «Общественного», на текущей неделе женщину сняли с розыска. Однако она продолжает направлять запросы и жалобы, добиваясь снятия с воинского учета. Если это не принесет результата, она намерена обратиться в суд.

Ранее в Херсонской области сотрудники ТЦК (аналог военкомата) забрали гуся у местной жительницы. Они прибыли в один из домов для призыва местного жителя, но не смогли его найти. Они решили не возвращаться без добычи и проникли в гусятник, забрав первого же попавшегося им гуся.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
