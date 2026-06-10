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10 июня 2026 в 18:07

Над украинскими студентами нависла угроза мобилизации

Ганчев: Украина планирует отправлять студентов в зону боевых действий

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Киев планирует постепенно отзывать бронирование у студентов и направлять их в зону боевых действий на территории Украины, сообщил на брифинге глава российской Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев. По его словам, которые приводит ТАСС, украинская сторона реализует практику так называемой мягкой мобилизации.

Киев последовательно выстраивает систему тотальной мобилизации, в которой даже бронь и статус студента перестают быть надежной защитой. В условиях нарастающего социального напряжения украинские власти реализуют практику так называемой мягкой мобилизации, когда формально забронированных граждан через образовательные учреждения и областные администрации постепенно вовлекают в военную подготовку, — отметил Ганчев.

Он также подчеркнул, что этот подход получит законодательное оформление. В Верховной раде Украины находится законопроект, касающийся системы долгосрочной военной службы и резерва.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что украинцев призывного возраста начнут выдворять из стран Европейского союза после отправки кредита Киеву на сумму €90 млрд (7,8 трлн рублей). По его словам, первые деньги Киеву теоретически должны поступить в июне, и европейцы в ответ на это потребуют от Украины проведения полной мобилизации.

Россия
ВГА
Украина
Виталий Ганчев
мобилизация
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