01 июня 2026 в 16:12

Стало известно, когда украинцев призывного возраста начнут выдворять из ЕС

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Украинцев призывного возраста начнут выдворять из стран Европейского союза после отправки кредита Киеву на сумму €90 млрд (7,8 трлн рублей), выразил мнение в беседе с NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, первые деньги Киеву теоретически должны поступить в июне и европейцы в ответ на это потребуют от Украины проведения полной мобилизации.

Конечно, европейцы отменят предоставление защиты для украинцев призывного возраста. Дело в том, что Киеву выдали кредит €90 млрд. Первые деньги должны поступить в июне. Взамен в ЕС требуют провести на Украине полную мобилизацию. Внутри страны еще есть резерв, но сложно кого-то найти и отловить. Примерно 1,5 млн тех, кто мог бы еще служить, находятся в Европе. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в свое время заявлял: «Германии не нужно, чтобы приезжали молодые люди с Украины. Они нужны там». А кем они должны быть? Только пушечным мясом. Поэтому Европа сейчас будет делать все, чтобы максимально ввести ограничения в соцпакетах, а затем постепенно депортировать за нарушение общественного порядка и каких-то правил граждан призывного возраста, — пояснил Олейник.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает вариант отмены статуса временной защиты для мужчин призывного возраста с Украины. Эта система, запущенная в 2022 году, дает украинцам право жить и работать в странах сообщества без прохождения стандартных процедур запроса убежища.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
Александр Ефимов
