ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 17:06

Путин раскрыл, что является самым большим счастьем для человека

Путин назвал родительство самым большим счастьем для человека

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важность подлинных семейных ценностей и назвал родительство самым большим счастьем для человека. На встрече с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня», глава государства подчеркнул, что своим жизненным выбором эти люди вновь доказывают: нет ничего важнее истинных семейных ценностей.

Своим жизненным выбором вы вновь доказываете — нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, именно они дают самую надежную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем, — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что власти в России стремятся создать условия, при которых многодетных семей будет становиться больше. Глава государства отметил, что РФ последовательно выстраивает национальные проекты вокруг интересов семьей с детьми.

Прежде Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей. Он подчеркнул, что в России вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание. Глава государства отметил значимую роль, которую в решении задач воспитания детей играют авторитетные общественные и благотворительные организации.

Власть
Россия
Владимир Путин
родители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.