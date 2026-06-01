Путин раскрыл, что является самым большим счастьем для человека

Путин назвал родительство самым большим счастьем для человека

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важность подлинных семейных ценностей и назвал родительство самым большим счастьем для человека. На встрече с семьями, награжденными орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня», глава государства подчеркнул, что своим жизненным выбором эти люди вновь доказывают: нет ничего важнее истинных семейных ценностей.

Своим жизненным выбором вы вновь доказываете — нет ничего важнее подлинных семейных ценностей, именно они дают самую надежную опору. И нет для человека счастья большего, чем быть родителем, — сказал Путин.

Ранее президент заявил, что власти в России стремятся создать условия, при которых многодетных семей будет становиться больше. Глава государства отметил, что РФ последовательно выстраивает национальные проекты вокруг интересов семьей с детьми.

Прежде Путин поздравил россиян с Международным днем защиты детей. Он подчеркнул, что в России вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание. Глава государства отметил значимую роль, которую в решении задач воспитания детей играют авторитетные общественные и благотворительные организации.