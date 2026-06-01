Мужчина упал под поезд на оранжевой ветке московского метро Мужчина выжил после падения под поезд на станции «Коньково» московского метро

Мужчина выжил после падения под поезд на станции «Коньково» Калужско-Рижской линии московского метро, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник. Его госпитализировали в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии.

Молодому человеку, упавшему под поезд на станции метро «Коньково», удалось выжить, однако он получил серьезные травмы, — говорится в сообщении.

В свою очередь, департамент транспорта Москвы сообщал в Telegram-канале, что на Калужско-Рижской линии были увеличены интервалы движения поездов. Позднее движение составов ввели в график.

Ранее подросток погиб в перегоне между станциями метро «Сокольники» и «Красносельская» в Москве. По информации МВД, ночью вместе с 18-летним приятелем юноша проник в коллектор, поскольку хотел посмотреть на движение поезда.

До этого пассажир упал на рельсы в столичном метрополитене. Инцидент произошел на станции «Белорусская», от полученных повреждений молодой человек скончался. Штатное движение поездов на Замоскворецкой линии было полностью возобновлено усилиями технических служб.