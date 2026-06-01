Курсы в Праге, уход из «СашиТани», ссора с Нагиевым: как живет Климушкин

Актер Алексей Климушкин в последнее время пропал из поля зрения СМИ. Чем он сейчас занимается, какие курсы запустил?

Что известно о карьере и личной жизни Климушкина

Алексей Климушкин родился 2 мая 1965 года в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

В 1990-е годы он под псевдонимом Аркадий Арнаутский работал диджеем на «Радио Модерн». Затем перешел на радио «Ностальжи». Также вместе с хореографом Егором Дружининым он руководил театрально-танцевальным коллективом ресторана «Валхалл» в Санкт-Петербурге.

С 2002 по 2005 год Климушкин был режиссером-постановщиком на канале ТНТ. Он создал шоу «Окна», «Бремя денег» и «Дом».

Популярность Климушкину принесла роль олигарха Сильвестра Андреевича Сергеева в комедийном сериале «Универ» и его спин-оффе «СашаТаня». Также артист снимался в картинах «Черный ворон», «Нож в облаках», «Спецназ-3», «Весельчаки», «Юрочка» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 17 работ.

Климушкин женат, у него двое детей.

Алексей Климушкин Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Почему Климушкин поссорился с Нагиевым и Лифановым

На первом курсе Алексей Климушкин познакомился с актерами Дмитрием Нагиевым и Игорем Лифановым. Тогда они решили организовать трио «Красная Шапочка» и вместе придумывали номера для капустников и скетч-шоу, а также получали главные роли в спектаклях.

В 2001 году артисты поставили спектакль «Кыся» по роману Владимира Кунина, где исполнили главные роли. В 2007 году Климушкин начал сниматься в сериале «Универ».

«Ребята привыкли, что я всегда немного позади. А тут я трижды за два месяца заранее предупреждаю, чтобы мне замену в „Кысе“ нашли. И кто-то вдруг повернул ситуацию так, что Климушкин, наглый мальчик, кинул всех. Меня из спектакля убрали», — делился он.

Климушкин добавил, что на протяжении нескольких лет в Прощеное воскресенье отправлял бывшим друзьям сообщения, желая помириться, однако не получал ответа.

Почему Климушкин ушел из «СашиТани»

В 2023 году Алексей Климушкин ушел из ситкома «СашаТаня». Решение было принято по личным причинам, подробности неизвестны.

Актриса Алина Ланина, которая играла роль его супруги Евы, заявила, что это было решение продюсеров.

«Официальная версия: это было решение продюсеров. А по какой именно причине — причин может быть много. В 2022 году вообще много актеров отказались работать в России, кто-то переживал за происходящее со знаком плюс, а кто-то — со знаком минус. Скорее всего, у Алексея были еще какие-то личные недопонимания с продюсером. То есть там был какой-то комплекс обстоятельств, но, повторюсь, официальная причина — это было решение продюсеров. Связано ли это с их личными взаимоотношениями или с 2022 годом — меня как просто коллегу по цеху лично никто не посвящал», — рассказала она в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Алексей Климушкин Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/Global Look Press

Ланина также уточнила, что в сезоне, который был написан на 2022 год, «Климушкина очень резко выписали». При этом, по ее словам, есть вероятность, что он еще вернется в сериал.

«Нам просто объявили, что в сезоне, который был написан на 2022 год, его очень резко выписали, хотя там были с ним серии. Но в какой-то момент было принято решение, что этих серий не будет. При этом каждый новый сезон оставляет эту ниточку, что он может вернуться», — уточнила Ланина.

Поклонники в соцсетях связали уход Климушкина из «СашиТани» с тем, что он решил сосредоточиться на новых проектах. Однако пока о его дальнейших творческих планах информации нет.

Некоторые источники утверждали, что Климушкин перестал сниматься в кино из-за проблем со здоровьем, но его жена Лидия опровергла эту информацию.

«Сейчас супруга нет дома. Единственное, что могу сказать: мне смешно. Никакого тяжелого недуга у мужа нет», — сказала она aif.ru.

Чем сейчас занимается Ланина

По данным Telegram-канала Mash, Алексей Климушкин запустил курсы по самопознанию в Праге. По его информации, актер участвует в проекте по кинотерапии, где наставники помогают клиентам через творческие упражнения.

Mash пишет, что в группе стоимость занятия составляет 32 тысячи рублей, индивидуальное — 48 тысяч рублей. Обещают разные результаты: от «базы» для фильма до статуса «человек искусства».

