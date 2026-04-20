Черный список Украины, слухи об измене жены: как живет актер Игорь Лифанов

Актер Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, почему находится в черном списке Украины?

Чем известен Лифанов

Игорь Лифанов родился 25 декабря 1965 года в Николаеве на Украине.

После окончания школы он три года отслужил в морфлоте во Владивостоке. После этого поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Лифанов учился с Дмитрием Нагиевым. Артисты до сих пор дружат.

«Мы как раз ценим то, что можем месяц не видеться, но при этом знаем, что мы есть друг у друга. Если у кого-то из нас происходит приятное или неприятное событие, то нам не нужны долгие серьезные разговоры. Мы понимаем друг друга с полуслова. Нам достаточно посмотреть друг другу в глаза», — делился Лифанов с Teleprogramma.pro.

Актер снимался в картинах «Брат», «Русский спецназ», «Дневной дозор», «Летний день», «Американка», «Стриптизеры», «Девушка на миллион», «Крутые меры», «Сыщицы» и других.

Всего в его фильмографии более 100 работ.

Игорь Лифанов в спектакле режиссера Павла Урсула «Женщина над нами» по пьесе Алексея Слаповского на сцене Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Что известно о личной жизни Лифанова

Первой супругой Игоря Лифанова была его однокурсница Елена Павликова.

Второй его женой тоже стала однокурсница — Татьяна Аптикеева. В браке родилась дочь Анастасия, она также стала актрисой.

Во время съемок сериала «Спецназ» в Севастополе Лифанов познакомился со студенткой-филологом Еленой Косенко, которая на 16 лет младше его, и ради нее развелся с Аптикеевой. Косенко родила Лифанову дочь Алису.

В 2023 году друг актера заявил, что жена изменяет ему, однако она опровергла эту информацию.

«Мы с мужем и нашей дочерью Алисой находимся в отпуске, у нас все хорошо, мы никогда не реагируем на новости о нас», — утверждала Косенко.

Что Лифанов говорил об уехавших коллегах

Игорь Лифанов заявлял, что уехавшим российским актерам трудно добиться успеха за границей. Он рассказал, что, когда ездил на гастроли в другие страны, на его спектакли приходила только русскоязычная аудитория.

«К примеру, еду я в Израиль выступать — я там для своих выступаю. В Германии тоже. Мы, русские артисты, варимся только в своем котле, поэтому и интересны только русскоязычным зрителям. Так что о международной карьере тут и речи не идет», — вспомнил Лифанов.

Также он признавался, что безразличен к санкциям и запретам, которые применяют в отношении российских знаменитостей.

Лифанов находится в черном списке Украины с 2018 года из-за посещения Крыма.

Чем сейчас занимается Лифанов

Игорь Лифанов продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Ночь ее откровений», «Аренда счастья», «Авантюра», «Зинон. С приветом!», «Филумена Мартурано», «Семейный переполох» и «Двое в лифте, не считая текилы».

В 2025 году актер снялся в боевике «Отверженные». В скором времени также можно будет увидеть сериал «Пять минут тишины. Леса и реки» с его участием.

