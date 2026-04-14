Два российских фигуриста пополнили украинский черный список

Данные знаменитых российских фигуристов Евгении Медведевой и Александра Энберта были внесены в базу скандально известного украинского ресурса «Миротворец». Им вменяют «покушение на территориальную целостность Украины» и публичную поддержку России.

Поводом для включения в список стали их профессиональные визиты в Крым: Медведевой припомнили встречу с региональным министром спорта в 2022 году, а Энберту — участие в программе крымского павильона на выставке «Россия».

Сайт «Миротворец» давно имеет неоднозначную репутацию из-за публикации персональных данных журналистов и общественных деятелей, которых он клеймит «врагами страны». Подобные действия ресурса уже приводили к международным скандалам, в частности в 2016 году, когда после обнародования контактов сотрудников СМИ в их адрес начали поступать реальные угрозы.

Ранее в черный список попал блогер и музыкант Илья Коряков, более известный как MZLFF или Илья Мазеллов. Персональная информация о нем была размещена в понедельник, 13 апреля. Поводом для внесения в базу стало участие музыканта в благотворительном концерте, средства от которого направили на поддержку жителей Курской области.