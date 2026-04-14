14 апреля 2026 в 08:55

Два российских фигуриста пополнили украинский черный список

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Данные знаменитых российских фигуристов Евгении Медведевой и Александра Энберта были внесены в базу скандально известного украинского ресурса «Миротворец». Им вменяют «покушение на территориальную целостность Украины» и публичную поддержку России.

Поводом для включения в список стали их профессиональные визиты в Крым: Медведевой припомнили встречу с региональным министром спорта в 2022 году, а Энберту — участие в программе крымского павильона на выставке «Россия».

Сайт «Миротворец» давно имеет неоднозначную репутацию из-за публикации персональных данных журналистов и общественных деятелей, которых он клеймит «врагами страны». Подобные действия ресурса уже приводили к международным скандалам, в частности в 2016 году, когда после обнародования контактов сотрудников СМИ в их адрес начали поступать реальные угрозы.

Ранее в черный список попал блогер и музыкант Илья Коряков, более известный как MZLFF или Илья Мазеллов. Персональная информация о нем была размещена в понедельник, 13 апреля. Поводом для внесения в базу стало участие музыканта в благотворительном концерте, средства от которого направили на поддержку жителей Курской области.

Евгения Медведева
Александр Энберт
Миротворец
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Агента СБУ задержали за шпионаж в Крыму
Раскрыты сроки роста цены на нефть до пиковых значений
Военному дирижеру грозит расплата за особо крупную взятку
ФСБ задержала троих подозреваемых в подготовке теракта против силовика
Симоньян предупредила о риске новых терактов в США
На Запорожской АЭС восстановили внешнее электроснабжение
В деле о пропаже Героя России Асылханова появились новые детали
Стало известно о сбережениях Земфиры в российских банках
Сосед России собрался заменить все русскоязычные названия сел
Раскрыта ячейка таджиксих мигрантов, готовивших теракты в России для СБУ
Стало известно, какими подарками обменялись Путин и президент Индонезии
ВСУ в огневом мешке, наступление в ДНР: новости СВО к утру 14 апреля
Литвина внесли в украинский «расстрельный» список за КамАЗы
Определились все участники плей-офф НХЛ 2026 года
Жителя Бурятии будут судить за гибель дочери из-за ошибки
В СК России подсчитали число жертв обстрелов ВСУ
Начинающим программистам объяснили, как быстрее найти работу
В России успешно испытали дроны с коллективным разумом
Блестящая хитрость российской разведки оставила ВСУ без документов и солдат
Два российских фигуриста пополнили украинский черный список
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

