«Риск не оправдался»: Энберт о прокате Петросян в произвольной программе

Команда российской фигуристки Аделии Петросян пошла на риск, заявив четвертной прыжок в произвольной программе, но, к сожалению, он не оправдался, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт. Он напомнил слова тренера спорстменки Этери Тутберидзе о том, что без элементов ультра-си невозможно выиграть олимпийскую медаль.

Самое обидное — это неудавшийся тулуп. Команда решила пойти на риск. Понятно, что для Аделии элементы ультра-си не в новинку: она уже исполняла их в этом году, но на тренировках. Судя по репортажам журналистов, не очень стабильно получался четверной тулуп, но все-таки они вставили его в программу. С одной стороны, это ожидаемо, потому что еще до Олимпиады Тутберидзе говорила, что без элемента ультра-си за медали бороться невозможно, с другой стороны, Олимпиада — очень нервный турнир и иногда чистые прокаты побеждают риск, — сказал Энберт.

Он считает, что у Петросян не получился самый сложный элемент в женском фигурном катании, но в остальном спортсменка справилась с прокатом. По мнению Энберта, в следующий раз у Аделии обязательно получится исполнить четверной тулуп.

Она единственная зашла на четверной, был риск, но не оправдался. Это важный, хороший опыт для Аделии. Я уверен, что у нее большое будущее в фигурном катании, и на следующей Олимпиаде она уже будет с опытом, бэкграундом. Исходя из того, что это ее первый международный опыт, огромный успех выступить так уверенно. [Петр] Гуменник и Петросян откатали практически свой максимум, — сказал Энберт.

Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании, набрав по сумме короткой и произвольной программ 214,53 балла (72,89 за короткую + 141,64 за произвольную). Она упала во время произвольной программы, так как не смогла приземлиться после четверного тулупа, все остальные элементы она исполнила чисто. Российские фигуристы не получили медали на Олимпиаде впервые за 66 лет.