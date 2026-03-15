15 марта 2026 в 09:18

Пострадавшая в «Крокусе» умерла после оглашения приговора террористам

Умерла пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле»

Женщина, пострадавшая во время теракта в «Крокус Сити Холле», умерла после длительного лечения, сообщила ТАСС адвокат потерпевших Людмила Айвар. 42-летняя Наталья Скисова была тяжело ранена и проходила реабилитацию.

Вчера скончалась еще одна потерпевшая по делу о теракте — Наталья Скисова. Последствия причинения вреда, — рассказала Айвар.

12 марта четыре исполнителя теракта в «Крокусе» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов были приговорены к пожизненному сроку. 2-й Западный окружной военный суд признал их виновными в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении теракта.

Адвокат Даниэль Готье заявил, что некоторых потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» не устроил приговор четырем пособникам террористов. По его словам, речь о фигурантах, которые предоставили исполнителям теракта деньги, машину и квартиру. Они получили от 19 лет и 11 месяцев до пожизненного срока.

Политолог ответил, могут ли в США завести уголовное дело на Такера Карлсона
Стало известно, сколько людей было в столкнувшихся трамваях в Москве
На Западе раскрыли, какая катастрофа маячит перед Украиной из-за США
Ситуация в Дубае 15 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
Токаев и Назарбаев приняли участие в референдуме
Париж проигнорировал требование Вашингтона по Ормузскому проливу
В Москве сбили 26-й БПЛА за утро
Появились кадры с места столкновения двух трамваев в Москве
Женщина прожила с паспортом СССР более 30 лет
Медведчук обвинил Британию и Францию в агрессии против России
ВСУ продолжают массированную атаку на Москву
Три российских аэропорта временно закрыли небо
В Казахстане озвучили данные о явке на референдум
Наступление ВС РФ на Харьков 15 марта: сокрытие потерь, что в Купянске
Названа главная причина снижения иммунитета
В Москве увеличилось число пострадавших при столкновении двух трамваев
Россиянам объяснили процедуру проверки водителей на опьянение
Украинские беспилотники сбили на подлете к Москве
Овчинский: новый дом по реновации появится на Флотской улице
Ветеринар озвучила секреты подбора рациона котятам
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
