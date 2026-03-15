Пострадавшая в «Крокусе» умерла после оглашения приговора террористам Умерла пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле»

Женщина, пострадавшая во время теракта в «Крокус Сити Холле», умерла после длительного лечения, сообщила ТАСС адвокат потерпевших Людмила Айвар. 42-летняя Наталья Скисова была тяжело ранена и проходила реабилитацию.

Вчера скончалась еще одна потерпевшая по делу о теракте — Наталья Скисова. Последствия причинения вреда, — рассказала Айвар.

12 марта четыре исполнителя теракта в «Крокусе» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов были приговорены к пожизненному сроку. 2-й Западный окружной военный суд признал их виновными в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном обороте оружия, участии в деятельности террористической организации и совершении теракта.

Адвокат Даниэль Готье заявил, что некоторых потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» не устроил приговор четырем пособникам террористов. По его словам, речь о фигурантах, которые предоставили исполнителям теракта деньги, машину и квартиру. Они получили от 19 лет и 11 месяцев до пожизненного срока.