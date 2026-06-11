Суд вынес приговор школьникам за теракты

Северный флотский военный суд признал четырех школьников из Апатитов виновными в терактах по указанию неустановленного куратора, их приговорили к восьми, семи годам и шести месяцам лишения свободы в воспитательной колонии и к шести годам колонии общего режима (из-за достижения одним из них совершеннолетия). По информации пресс-службы суда, подростки подожгли узел связи радиовещания и два мотовоза на ж/д станции, нанеся ущерб стоимостью более 380 тыс. рублей.

Трое несовершеннолетних приговорены к различным срокам лишения свободы (восемь лет, семь лет и шесть месяцев, шесть лет) с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Один из подсудимых к моменту вынесения приговора достиг совершеннолетия — ему назначено шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, — сказано в сообщении.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт, направленный против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны. Покушение готовил иностранный гражданин, завербованный Службой безопасности Украины.