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15 июля 2026 в 04:18

Трамп допустил, что Ормузскому проливу найдется замена

Трамп предложил альтернативу Ормузскому проливу в вопросе доставки нефти

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что существуют «отличные альтернативы» Ормузскому проливу для доставки нефти на мировые рынки. По его словам, для иранских судов проход остается закрытым как на вход, так и на выход.

В последние несколько месяцев происходит много всего. Строятся трубопроводы. Мы находим отличные альтернативы, в том числе в Техасе, на Аляске, — указал американский лидер.

По мнению президента, эти меры позволят компенсировать возможные перебои с поставками углеводородов и снизить зависимость от нестабильного региона. Трамп не уточнил, какие именно проекты имеются в виду, но подчеркнул, что альтернативы уже дают результаты.

Реализация этих планов, однако, потребует времени и значительных инвестиций. Отвечая на вопрос о снижении судоходства в Ормузском проливе, Трамп подчеркнул, что он открыт для всех стран, кроме Ирана.

Ранее американский президент передавал, что военные Соединенных Штатов продолжат наносить удары по Ирану вплоть до его личного распоряжения о прекращении огня. С 8 июля Вашингтон провел несколько серий атак на иранские объекты, что вызвало ответные действия со стороны Тегерана.

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Дональд Трамп
Ормузский пролив
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